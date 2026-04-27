«Половина машин будет на автопилоте»: как скоро это случится

Эксперт Шапарин: через 10 лет половина большегрузов и такси будут с автопилотом

Беспилотные автомобили на дорогах России – уже не фантастика, а вопрос времени. Глава Минтранса Андрей Никитин на форуме в Санкт-Петербурге в начале апреля сделал смелое заявление: мол, через десять лет обычная езда превратится в спорт на специальных площадках, а весь городской трафик станет беспилотным. Может, он и забежал вперед, но тренд схвачен верно – автоматизация дорог набирает обороты.

Кстати, премьер Михаил Мишустин еще осенью говорил, что к 2050 году до половины транспортных средств в стране могут стать высокоавтоматизированными. И это не за горами, если вспомнить, что в 1999-м человечество всерьез боялось «проблемы-2000» и бунта машин из-за двоично-десятичного кода. Обошлось тогда, а сейчас, в 2026-м, зависимость от компьютеров только крепнет.

На деле автопилоты – уже почти обыденность. В 2025-м на дорогах погибло 13,9 тысячи человек, и 90% аварий случаются из-за нарушения ПДД. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен: робот не засыпает, не отвлекается на телефон и не садится пьяным за руль. Он просто соблюдает правила, выдерживает дистанцию и скорость, а значит, число ДТП и тяжесть последствий резко упадут.

Инфраструктура и кадры

Интересная статистика: в 2015-м права получили 1,87 млн человек, а в 2025-м – уже 1,37 млн. Водить машину, похоже, становится немодно. Особенно это касается дальнобойщиков – их средний возраст почти 47 лет, и он растет. При этом на грузовой транспорт приходится 80% всех перевозок в стране. Массовый ввод беспилотных грузовиков – по сути, единственный выход из кризиса: иначе бензин и хлеб просто некому будет везти.

С начала 2023 года беспилотные КамАЗы проехали по трассам М-11 и ЦКАД 6 млн километров без единого нарушения или ДТП. А в конце марта Владимир Путин запустил их движение по трассе М-12 «Восток» – теперь роботы курсируют между Москвой, Питером и Казанью. Есть и беспилотные такси, и роботы-доставщики.

- Инженерная база есть, – отмечает Шапарин. – У Яндекса, например, подробнейшая цифровая карта дорог с привязкой к сигналам светофора. Это сделано с прицелом на роботов.

Михаил Якимов из Российской академии транспорта добавляет, что существует и свое ПО для автономного транспорта, и системы ориентирования в сложных условиях – хоть по бумажным картам машина путь найдет.

Проблемы и перспективы

Главные сложности – комплектующие и отсутствие подходящей «базы» для установки техники. Примерно половину деталей придется закупать за границей, но это общая практика. А вот с машинами вроде Lada Granta, как говорит Шапарин, такое не пройдет: нужна либо готовая модель от восточных партнеров, либо собственная разработка.

Еще один камень преткновения – правовое поле. Кого винить, если робот спровоцирует аварию? Оператора, который отвлекся на фильм, или производителя? Пока непонятно. Но работа идет: в 2027-м обещают принять закон о ВАТС, который установит единые правила для всех.

- Не будет никакого социального взрыва, – уверен Якимов. – Люди умеют адаптироваться. Были кучеры – стали шоферы, будут водители – появятся операторы беспилотников.

Кстати, Национальный автомобильный союз предложил маркировать автопилоты номерами особого цвета – как машины каршеринга. Чтобы их было проще заметить в потоке.

Что в итоге? По мнению экспертов, 50% беспилотных машин к 2050 году – вполне реальный потолок для России. В крупных городах автоматизация приживется быстро, а вот в удаленных районах с дорогами беда. Коммерческий транспорт – грузовики, такси, доставка – выйдет на этот уровень уже через 5-10 лет, так как есть спрос от торговых сетей и предложение от IT-гигантов, считает Шапарин. А вот частному автопарку потребуются деньги, которых у большинства и на обычные машины не хватает. Но, возможно, через несколько лет ситуация изменится.