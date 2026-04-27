Почему китайские автобренды с низкими продажами не уходят из России

Глава РОАД Подщеколдин раскрыл, почему убыточные китайские марки остаются в РФ

Поведение китайских автоконцернов на российском рынке кардинально отличается от тактики европейских гигантов – последние при первых же неудачах сворачивали бизнес, а азиатские игроки настроены на долгосрочную перспективу. Такой вывод в кулуарах «Конвенции РОАД 2026» сделал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

По словам эксперта, такие бренды, как Alfa Romeo и Seat, предпринимали попытки закрепиться в стране по нескольку раз, но уходили после года-двух без ощутимого результата. Китайцы же мыслят иначе – в масштабах всего мира. Chery выпускает больше миллиона машин в год, Geely – два миллиона, FAW – более трех. «Россию все равно считают одним из ключевых рынков. За прошлый год она была номером один по экспорту из Китая, сейчас – пятое-шестое место. Китайцы надеются, что Россия будет рынком номер пять в мире, и уходить не собираются», – сказал Подщеколдин.

Примечательно, что даже убыточные для себя китайские марки предпочитают сохранять хотя бы формальное присутствие. «Даже при минимальных продажах в России представительства брендов будут существовать. Но вряд ли мы увидим большое количество дилерских центров. Кто уйдет? Юридически почти никто. Кто свернет сеть? Отсчитайте максимум 30 брендов – они будут работать, а остальные – просто существовать», – уточнил Подщеколдин.

Новым маркам пробиться в Россию сейчас чрезвычайно сложно из-за возросших налогов и утилизационного сбора. В качестве примера Подщеколдин привел LiXiang. Совсем недавно их можно было взять за 5-6 млн рублей, а теперь ценник перевалил за 10. Естественно, желающих резко поубавилось. Без локализации производства сделать привлекательную цену сложно, отметил эксперт.