Начался выпуск уникального кроссовера для геймеров: он может появиться в РФ

Компания Omoda начала производство нового кроссовера C4 в Китае

В Китае стартовало серийное производство нового кроссовера Omoda C4.

Модель ориентирована на геймеров и молодежь, сообщили в пресс-службе компании. Дизайн автомобиля выполнен в стиле Cyber Mecha («кибер-меха»), который вдохновлен фантастическими вселенными. Плавные линии уступили место острым граням, а светотехника получила форму «кибер-молнии».

Интерьер, по задумке разработчиков, напоминает кабину звездолета. В салоне установлены 13,2-дюймовый центральный экран, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и другие опции. Главная особенность медиасистемы – мобильная киберспортивная установка. В нее предустановлено более 20 игр с поддержкой геймпадов. Кроссовер оснащен 16 системами помощи водителю и системой кругового обзора на 540°. Экосистема аксессуаров включает решения для путешествий с питомцами, караоке и кемпинга.

В версии Ultra автомобиль поставляется с заводским тюнингом: аэродинамическим спорт-китом, спортивным выхлопом и функцией Launch Control для максимального ускорения на старте.

