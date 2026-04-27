Начался выпуск уникального кроссовера для геймеров: он может появиться в РФ

#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
27 апреля
Omoda C4
В Китае стартовало серийное производство нового кроссовера Omoda C4.

Рекомендуем
Модель ориентирована на геймеров и молодежь, сообщили в пресс-службе компании. Дизайн автомобиля выполнен в стиле Cyber Mecha («кибер-меха»), который вдохновлен фантастическими вселенными. Плавные линии уступили место острым граням, а светотехника получила форму «кибер-молнии».

Интерьер, по задумке разработчиков, напоминает кабину звездолета. В салоне установлены 13,2-дюймовый центральный экран, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и другие опции. Главная особенность медиасистемы – мобильная киберспортивная установка. В нее предустановлено более 20 игр с поддержкой геймпадов. Кроссовер оснащен 16 системами помощи водителю и системой кругового обзора на 540°. Экосистема аксессуаров включает решения для путешествий с питомцами, караоке и кемпинга.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В версии Ultra автомобиль поставляется с заводским тюнингом: аэродинамическим спорт-китом, спортивным выхлопом и функцией Launch Control для максимального ускорения на старте.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 13
27.04.2026 
Фото:Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
0