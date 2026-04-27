Их разделили полсекунды: подведены итоги Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

Андрей Четвериков выиграл первый этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

В Самаре состоялся первый этап региональной серии LITE VOLGA – Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Причём погода устроила настоящий аттракцион: квалификацию пилоты проходили под дождём, а финальные заезды уже принимала сухая трасса.

Лучший результат в квалификации выдал Пётр Савин из Самары. На ВАЗ-2105 он показал время 03:19.512 – это стало ориентиром для всех участников.

Однако в финале всё решилось в плотной борьбе. На старт вышли Андрей Четвериков (Самара, Nissan Skyline R32) и Ленар Узбеков (Оренбург, BMW E36). Сильные стороны разошлись: Skyline брал своё на длинных прямых, зато BMW выигрывал на связках поворотов и в технических секциях. В итоге разрыв составил 0,470 секунды. Четверикову покорилось время 2:44.641, у оппонента – 2:45.111.

Личный зачёт выстроился так: первое место у Андрея Четверикова (221 балл), следом Ленар Узбеков (192 балла), а тройку замкнул Максим Иванов из Самары на Toyota GT86, заработавший 166 баллов.

Уже 2–3 мая гонки перекочуют в Челябинск. Там дадут старт региональной Лиге «URAL», объединяющей Челябинск и Уфу – в заездах ждут как опытных пилотов, так и дебютантов. Регистрация ещё открыта, а зрители смогут пройти по бесплатным билетам на официальном сайте.