Валдай 45 LNG экономит 40% топлива и не боится морозов

Компания СТТ представила магистральный тягач Валдай 45 LNG

Компания «Современные транспортные технологии» представила магистральный тягач Валдай 45 LNG, работающий на сжиженном природном газе.

Такое топливо позволяет сократить расходы на заправку до 40%. Новинку презентовали на отраслевой конференции, посвященной СПГ в грузоперевозках.

Тягач рассчитан на автопоезд полной массой 45 тонн. Под капотом – 14,8-литровый мотор мощностью 570 л.с. с крутящим моментом 2600 Н·м. Это обеспечивает уверенную тягу и стабильную работу в любых дорожных условиях.

Инженеры адаптировали модель к российскому климату и реагентам: кабина получила дополнительное утепление, а кузов – антикоррозийную обработку. Внутри просторный салон с двумя спальными местами и удобной системой хранения.

Транспортные компании также получат поддержку отечественного производителя и разветвленную сервисную сеть по всей стране.

