#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С каких машин россияне пересаживаются на новые Москвичи? Интересная статистика
Валдай 45 LNG экономит 40% топлива и не боится морозов

Компания СТТ представила магистральный тягач Валдай 45 LNG

Компания «Современные транспортные технологии» представила магистральный тягач Валдай 45 LNG, работающий на сжиженном природном газе.

Рекомендуем
Рама, распашная дверь, и взятие брода глубиной 850 мм. Что еще известно о новинке бренда 212

Такое топливо позволяет сократить расходы на заправку до 40%. Новинку презентовали на отраслевой конференции, посвященной СПГ в грузоперевозках.

Тягач рассчитан на автопоезд полной массой 45 тонн. Под капотом – 14,8-литровый мотор мощностью 570 л.с. с крутящим моментом 2600 Н·м. Это обеспечивает уверенную тягу и стабильную работу в любых дорожных условиях.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Валдай 45 LNG
Валдай 45 LNG

Инженеры адаптировали модель к российскому климату и реагентам: кабина получила дополнительное утепление, а кузов – антикоррозийную обработку. Внутри просторный салон с двумя спальными местами и удобной системой хранения.

Транспортные компании также получат поддержку отечественного производителя и разветвленную сервисную сеть по всей стране.

Источник:  СТТ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:СТТ
Количество просмотров 37
28.04.2026 
Фото:СТТ
Поделиться:
Оцените материал:
0