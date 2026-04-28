Валдай 45 LNG экономит 40% топлива и не боится морозов
Компания «Современные транспортные технологии» представила магистральный тягач Валдай 45 LNG, работающий на сжиженном природном газе.
Такое топливо позволяет сократить расходы на заправку до 40%. Новинку презентовали на отраслевой конференции, посвященной СПГ в грузоперевозках.
Тягач рассчитан на автопоезд полной массой 45 тонн. Под капотом – 14,8-литровый мотор мощностью 570 л.с. с крутящим моментом 2600 Н·м. Это обеспечивает уверенную тягу и стабильную работу в любых дорожных условиях.
Инженеры адаптировали модель к российскому климату и реагентам: кабина получила дополнительное утепление, а кузов – антикоррозийную обработку. Внутри просторный салон с двумя спальными местами и удобной системой хранения.
Транспортные компании также получат поддержку отечественного производителя и разветвленную сервисную сеть по всей стране.
