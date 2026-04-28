«ФинАвто–2026»: кроссоверы правят, а время одобрения кредита сжимается до пары минут

Подведены итоги форума «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка»

В Москве подвели итоги форума «ФинАвто – 2026», собравшего более 500 участников авторынка.

Эксперты признали: экономика замедляется, инфляция не сдается, ключевая ставка все ещё высокая, а курс рубля напоминает броуновское движение. Громкой темой форума стала продажа «Авто.ру» Т-Банку. Закрытие сделки все еще продолжается, но уже заявлено, что стратегия сервиса останется прежней, но новые технологии и финансовые продукты усилят платформу.

Свежая статистика за первый квартал года показала рост рынка на 7,3% – продано почти 265 тысяч новых легковушек. Три четверти из них – кроссоверы и внедорожники. Лидеры рынка: Lada (24%), Haval (13,5%) и Tenet (10,5%). При этом 59% машин произведено в России, а доля юрлиц в общих покупках составила лишь 12%.

Участники назвали главные проблемы дилеров: высокая закредитованность сетей и непрозрачный рынок автомобилей с пробегом. Банки охотно работают с новыми машинами, но пасуют перед вторичкой. Однако оборачиваемость складов растет, а субсидии от производителей заметно выручают бизнес.

Кредитование и страхование

Рынок автокредитования также показал рост: за квартал выдано 147 тысяч кредитов на новые авто (+12,8%). Время одобрения заявки сократилось с двух часов до 40 минут и стремится к рекордным 2–5 минутам.

В страховании сегмент каско в деньгах слегка растет, а ОСАГО проседает. В целом сокращается маржинальность страхования, поскольку рынок заставляет снижать цены и увеличивать комиссии, а все вместе это влияет на маржу. Поэтому сейчас стоит задача – подстроиться под новые реалии и увеличить маржу от страхования.

Награды

По итогам форума премию «Лучший автокредитный банк-партнер» получил Т-Банк (27,1% голосов), обойдя Сбер и ОТП Банк. Лучшим страховщиком стала «Альфа Страхование». Онлайн-платформой года признали «Финанс Авто.ру Бизнес» (47,1%), а инновационным сервисом по продаже кредитов – Balance Platform.

Агрегатор FAST собрал сразу две победы, став лучшей цифровой платформой по продажам автомобилей в кредит (42,8%) и забрав номинацию «Лучший страховой агрегатор» с результатом 64,9%.

