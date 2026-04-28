С каких машин россияне пересаживаются на новые Москвичи? Интересная статистика

При покупке Москвич М70 и М90 в трейд-ин сдают Hyundai, Kia, Renault и Toyota

Статистика от официального дилера бренда Москвич – АГ «Авилон» – показала, что чаще всего при покупке свежих моделей М70 и М90 владельцы обменивают на них самые ходовые кроссоверы и внедорожники. В списке лидеров по сдаче в трейд-ин значатся автомобили марок Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Volkswagen, Skoda, Toyota, Haval, Geely, Chery и EXEED. Не отстают и сами машины прежней линейки Москвич. Такими данными с агентством «АВТОСТАТ» поделился директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

По словам эксперта, покупатели подходят к выбору с разной логикой: М70 обычно берут как замену компактному городскому кроссоверу, а вот М90 – это уже шаг в сторону более крупного семейного SUV. Поэтому во втором случае в трейд-ин чаще попадают машины большего класса.

«Логика понятна. Покупатель обновляет не просто автомобиль, а формат владения. Ему важны свежий год выпуска, более современное оснащение, официальная гарантия, понятный сервис и возможность снизить входной платеж за счет трейд-ин», – комментирует Юрий Блинов.

Старт продаж новой линейки «М» на заводе «Москвич» официально объявили в марте 2026 года. В нее вошли две модели: среднеразмерный кроссовер М70 и флагманский М90.

Москвич М70 доступен в двух комплектациях – «Драйв» и «Ультра» – по цене от 3 099 000 и 3 499 000 рублей соответственно. В базовой версии машину оснащают 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Для исполнения «Ультра» предусмотрена более мощная связка: 2-литровый турбодвигатель (200 л.с.) и 9-ступенчатый автомат.

Что касается флагманского кроссовера М90, то он представлен в единственной версии «Ультимейт» стоимостью 4 199 000 рублей. Под капотом здесь 2-литровый мотор, который трудится в паре с автоматической трансмиссией.