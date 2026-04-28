Новый бренд внедорожников на российском рынке: в чем секрет его успеха

Глава РОАД Алексей Подщеколдин оценил перспективы китайской марки BAW в РФ

На полях «Конвенции РОАД 2026» глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин поделился соображениями насчет перспектив свежей китайской марки BAW. По его словам, с этим производителем у него налажен плотный контакт.

«Что касается BAW, я с ними тесно контактирую. Это крупная корпорация, и я надеюсь, что она найдет свою нишу на нашем рынке», – пояснил Подщеколдин.

Успех бренда во многом связан с его историей, уверен эксперт. Особое внимание он обратил на модель 212, которая имеет прямую связь с советским автопромом. «Модель 212 – это машина, разработанная на базе советского ГАЗ-69 и Виллиса, симбиоз такой, – рассказал Подщеколдин. – В результате появились машины, которые, в основном. использовались в армии Китайской Народной Республики – очень надежные, крепкие. Сейчас на этой базе гражданскую версию сделали. Что-то типа Jeep Wrangler».

Впрочем, решающим фактором для новинки станет не столько легендарное прошлое, сколько цена.

«Цена, которую они, как я слышал, объявили на прошлой неделе, – это 4,5 млн руб., – отметил собеседник Autonews.ru. – Перспективы зависят от цен, а цена… Без локализации сделать ее доступной сегодня очень сложно».