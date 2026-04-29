Пять крутых автомобильных функций, которые бесследно исчезли

Топ-5 бесполезных и крутых функций, которые не прижились в автомобилях

Автопроизводители нередко опережают время, внедряя технологии, которые спустя годы становятся привычными – вспомнить хотя бы ремни безопасности от Volvo. Но бывает и наоборот: действительно оригинальные решения исчезают из машин почти бесследно.

В конце 1940-х продавец автомобилей Престон Такер создал модель Tucker 48. Внешне она не сильно отличалась от аналогов того времени, зато внутри скрывала настоящую инновацию. Речь о третьей фаре, установленной по центру передка между двумя боковыми фонарями. Она поворачивалась вслед за рулем – куда поворачивает водитель, туда и светит. Правда, из-за юридических проблем Такеру пришлось перерабатывать машину, и Tucker 48 так и не добрался до конвейера.

Сегодняшние спорткары вроде Subaru BRZ или BMW i4 буквально заваливают пилота данными: тут вам и скорость, и счетчик кругов, и много чего еще. В какой-то момент чувствуешь себя гонщиком Формулы-1. Однако часть этих сведений откровенно избыточна – к примеру, измеритель перегрузок. Даже динамичные спортивные машины не создают таких перегрузок, от которых можно потерять сознание, так что показатели этого датчика лишь забивают приборную панель лишней информацией.

Еще в 2017 году BMW установила на седан 7-Series управление жестами. Позже фишку переняли и другие бренды. На деле она оказалась почти бесполезной: во-первых, неинтуитивная, во-вторых, случайное движение рукой могло переключить трек, когда этого совсем не ждешь. В итоге производители вернулись к привычным переключателям или начали внедрять голосовое управление.

Отдельная история – ночное видение. Впервые функцию запустили в 2000-х на Cadillac DeVille с инфракрасной камерой за радиаторной решёткой. Затем, в 2005 году, похожую систему получил Mercedes-Benz S-Class. Но сегодня от этой технологии постепенно отказываются. Причина проста: низкое разрешение картинки и крайне слабая эффективность в плохую погоду. Современные комплексы безопасности (например, ADAS) гораздо лучше находят препятствия в темноте.

В 2022-м Mercedes-Benz представил электрический седан EQS со встроенным ароматизатором салона. Для аллергиков опция, пожалуй, полезная, но в целом она скорее вредна: маскирует опасные запахи (скажем, горящей проводки), раздражает дыхательные пути и ускоряет износ кондиционера. Причем такую «изюминку» до сих пор ставят, в частности, в премиальные китайские авто.