Россияне перестали скупать новые машины: 400 тыс. штук застряли на складах

Аналитик Целиков: в РФ на складах дилеров скопилось 400 тысяч новых машин

Около 400 тысяч новых легковых автомобилей скопилось на складах у российских дилеров и дистрибьюторов. И, судя по всему, продавать их в ближайшее время будет непросто – запасы перестали снижаться.

Такую цифру в своем Telegram-канале привел глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков. Он напомнил, что основной прирост стоков пришелся на 2023-2024 годы – тогда накопили почти 380 тысяч машин. За весь 2025-й объем удалось сократить примерно на 130 тысяч единиц. Однако с декабря прошлого года по март нынешнего ситуация замерла: запасы колеблются на одном уровне.

«За первый квартал 2026 года сокращение составило всего 6 тыс. штук, что свидетельствует о прекращении активного «рассасывания» складских запасов», – отметил эксперт. Иными словами, процесс, который шел довольно бодро, застопорился, и 400 тысяч машин висят мертвым грузом.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Количество просмотров 3
28.04.2026 
