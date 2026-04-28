Эксперт рассказал, почему не стоит ездить на зимней резине в теплую погоду

Эксперт Пархомчук назвал три опасности использования зимних шин в теплую погоду

Многие автомобилисты до сих пор не видят проблемы в том, чтобы не менять резину с приходом тепла. Руководитель группы техподдержки Ikon Tyres Александр Пархомчук объяснил журналу Motor, что такая экономия чревата сразу тремя серьёзными неприятностями – как для безопасности, так и для бюджета.

Главное заблуждение – в том, что летние и зимние покрышки отличаются будто бы только шипами. На деле состав резиновой смеси кардинально разный. Эксперт подчёркивает: создать единый материал, который одинаково хорошо работает и при -40 °C, и при +40 °C, невозможно.

« Летние шины должны выдерживать широкий диапазон жарких температур, в то время как зимние шины должны быть готовы к суровым морозам. На сегодняшний день невозможно создать резиновую смесь, которая будет сохранять высокие характеристики пластичности от глубокого минуса до жары, например, от – 40 ℃ до+40 ℃», – рассказал Пархомчук.

Вторая опасность - аквапланирование. Протектор зимних шин отводит воду гораздо хуже летнего, из-за чего резко возрастает риск аквапланирования. Машина буквально «всплывает» над дорогой, управляемость пропадает – и до аварии остаётся мгновение.

Ну и наконец, финансовая сторона вопроса. Высокая температура разрушает мягкую зимнюю резину в разы быстрее: к следующему холодному сезону она попросту придёт в негодность. Притом что зимние шины обычно стоят дороже летних, такая «экономия» в итоге бьёт по карману сильнее. Пархомчук советует чётко соблюдать сезонность замены.