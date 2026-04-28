Куда уходят деньги: названы самые подорожавшие услуги автосервисов

Автодом: средний чек на кузовной ремонт авто в России вырос на 20% за полгода

Владельцам машин стоит приготовиться к неприятному сюрпризу: стоимость некоторых услуг по ремонту авто выросла куда заметнее, чем в среднем по рынку. По данным аналитиков, рост цен оказался неравномерным – на одни операции прайсы взлетели на десятки процентов, а другие подорожали лишь символически.

Причём, если смотреть на общую картину, то больше всего пришлось раскошелиться тем, кто меняет кузовные детали или красит машину. Эти процедуры потяжелели в цене в среднем на 20-25% за последние полгода. Причина банальна – подорожание лакокрасочных материалов и дефицит качественных комплектующих, особенно для иномарок.

Правда, есть и те работы, стоимость которых почти не изменилась. Например, замена масла и технических жидкостей прибавила в цене лишь 5-7%, а диагностика подвески и вовсе осталась на уровне прошлого года. Всё упирается в конкуренцию: шиномонтажей, мелких СТО и «гаражных» мастеров на рынке хватает, и они сдерживают аппетиты.

Подорожание ремонта трансмиссии и двигателя тоже заметно, но не так катастрофично – примерно 12-15%. Тут играет роль сложность работ и необходимость привлекать узких специалистов, которых сейчас найти непросто. А вот электрика, наоборот, подорожала скромнее – всего на 8-10%, хотя, казалось бы, сложных электронных систем в современных авто всё больше.

Что интересно, в разных регионах динамика различается. В Москве и Санкт-Петербурге прайсы сервисов подскочили сильнее – до 18-20% в среднем, тогда как в областных центрах рост составил лишь 10-12%. Эксперты связывают это с разным уровнем аренды и оплаты труда квалифицированных кадров.

В общем-то, владельцам авто приходится всё тщательнее планировать бюджет на техобслуживание. Если раньше можно было приехать «на глазок», то теперь без предварительной калькуляции не обойтись – особенно когда речь идёт о кузовном ремонте или замене агрегатов.