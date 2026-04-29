Брутальный ответ «вездеходам» Tank — представлен полноразмерный внедорожник GAC T75

GAC T75: конкурент рамных внедорожников Tank дебютировал в Пекине

Одной из главных премьер проходящего в эти дни Пекинского автосалона стал новый полноразмерный внедорожник GAC T75 (в СМИ его также называют GAC Cross 7 или GAC Yue 7).

Модель, выполненная в нарочито грубом, «рубленом» стиле, позиционируется как прямой конкурент популярным рамным внедорожникам семейства Tank (в частности, Tank 500).

С первого взгляда становится ясно: GAC T75 не пытается быть городским паркетником. Его агрессивный дизайн с квадратными арками, плоской крышей и массивной решеткой радиатора намекает о внедорожных амбициях. Однако главная интрига кроется под капотом – новинка является гибридом. Это решение позволяет сочетать высокий крутящий момент, необходимый для преодоления серьезных препятствий, с относительной экономией топлива, что нехарактерно для тяжелых рамных «покорителей бездорожья».

В списке аксессуаров заявлен широкий спектр навесного оборудования. В пакет «off-road» войдут:

Экспедиционный багажник на крышу;

Боковая лестница (для доступа к багажнику);

Дополнительные фароискатели и световые панели для ночных выездов.

Ожидается, что в салоне автомобиль также совместит функциональность с современными технологиями, предполагая использование цифровой панели приборов и мультимедийной системы с большим экраном.

Официальный старт продаж GAC T75 на домашнем рынке Китая запланирован на вторую половину 2026 года. Не исключено, что при успешном старте в КНР со временем внедорожник доберется и до других рынков.