Популярный кроссовер Geely можно купить сейчас за 1,5 млн рублей!

В РФ в продаже появились кроссоверы Geely Coolray по цене от 1,5 млн рублей

Наладились поставки кроссоверов Geely Coolray образца 2026 года по каналам параллельного импорта. В Китае этот автомобиль продаётся под другим названием – Geely Bin Yue Super. Журнал Motor выяснил, что самую дешёвую версию с механической коробкой передач можно купить за 1,5 миллиона рублей.

В базовое оснащение входят передние подушки безопасности, система стабилизации, круиз-контроль, камера заднего вида, отделка салона экокожей и самый обычный кондиционер.

Вариант с клиноременным вариатором и более насыщенным набором опций обойдётся покупателю в 1,6 миллиона рублей. Флагманская же комплектация, оснащённая люком, бесключевым доступом и другими приятными мелочами, оценивается уже в 1,7 миллиона.

Под капотом у этого кроссовера стоит четырёхцилиндровый 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 126 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом, а привод у машины исключительно передний.

Тем временем официальный дистрибьютор вывел на российский рынок обновлённый Coolray, несмотря на все слухи о возможном уходе бренда. Стоит иметь в виду, что «официальная» версия комплектуется турбированным 1,5-литровым мотором, в отличие от «атмосферника» в параллельных поставках.