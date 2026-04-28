#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему летняя резина в снежную погоду убивает даже с электронными помощниками

Эксперт Мартыненко: на дорогах в аномально снежную погоду лучше не рисковать

Апрельский снегопад накрыл Подмосковье. Однако главный риск, по словам специалистов, сосредоточен на стоянках жилых комплексов. Толпы водителей уже поменяли покрышки на летние и теперь вынуждены передвигаться в зимних условиях.

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в интервью «Радио 1» объяснил, почему уповать на электронику бесполезно, а каршеринг в такую погоду становится злом. Стаж и умные системы, считает эксперт, не панацея. Даже опытный водитель может попасть в ловушку, уверяя себя, что при заносе автомобиль останется в полосе. Это ошибка – физику никто не отменял.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

Сложность в том, что люди не перестраивают сознание под реальное сцепление летней резины со снегом. Тормозной путь становится непредсказуемым, а машина – «максимально неуправляемой». Шина, поясняет Мартыненко, полноценно функционирует лишь при среднесуточной температуре около пяти градусов. А вот зимние покрышки при +2 и мокром снеге ведут себя гораздо логичнее и предсказуемее.

Особая тревога у специалиста связана с каршерингом. Именно пользователи поминутных авто, по его наблюдениям, часто становятся виновниками аварий в непогоду. Водитель садится в машину, не зная, какие на ней шины и как она себя поведет, – главная задача просто быстрее доехать до точки. Молодые люди, по словам Мартыненко, постоянно попадают в ДТП на каршеринге.

Эксперт предлагает в идеале вводить ограничения на использование сервисов аренды при снегопадах. Если поездка неизбежна, нужно забыть о резких манёврах.

Источник:  radio1.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 19
28.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0