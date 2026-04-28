Как увеличить шансы на одобрение автокредита: советы эксперта

Эксперт Солдатенкова назвала способы повысить шансы на одобрение автокредита

В нынешних экономических реалиях получить автокредит стало заметно сложнее – банки ужесточили требования к заемщикам на фоне высокой ключевой ставки. Но это не значит, что нужно отказываться от планов купить машину. Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, как повысить свои шансы на одобрение.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это кредитная история. Даже небольшие просрочки в прошлом могут стать серьезным препятствием. Эксперт советует заранее запросить свою кредитную историю в Бюро кредитных историй, проверить ее на ошибки и, если есть возможность, закрыть мелкие долги. Чем чище история, тем охотнее банк пойдет навстречу.

Второй важный момент – стабильный и официальный доход. По словам Солдатенковой, банки предпочитают видеть заемщиков с постоянным местом работы, желательно на одном месте не менее полугода. Если у вас есть дополнительный заработок, который можно подтвердить справкой 2-НДФЛ, это тоже плюс.

Кстати, размер первоначального взноса играет огромную роль. Чем больше вы готовы внести сразу, тем меньше рискует банк и тем выше вероятность одобрения.

Не стоит ориентироваться только на рекламную ставку, отмечает специалист. Итоговая стоимость кредита формируется с учетом страховых продуктов, комиссий и дополнительных услуг, и именно она определяет реальную переплату. Перед покупкой имеет смысл запросить полный расчет и сравнить несколько предложений — это позволяет избежать ситуации, когда изначально «выгодный» кредит в процессе сделки становится существенно дороже.

«Наконец, стоит внимательно относиться к условиям страхования. каско часто является фактором снижения ставки, но при этом увеличивает общую стоимость владения автомобилем. Важно просчитывать, что выгоднее в долгосрочной перспективе: низкая ставка со страховкой или высокая — без нее. Для повышения шанса также можно пользоваться технологичными финансовыми маркетплейсами», — прибавила Солдатенкова.