Только не списывай точь-в-точь: Chery показала лифтбек с внешностью Audi A7

Chery представила в Пекине новый лифтбек Arrizo S мощностью 261 лошадиная сила

Дизайнеры Chery при разработке Arrizo S явно черпали вдохновение у премиального лифтбека из Штутгарта Audi A7 – сомнений в этом почти не осталось. У новинки динамичный силуэт с плавно ниспадающей к корме крышей, заметно расширенная колея и агрессивные спортивные детали в экстерьере.

Как пишет Autohome, под капотом у автомобиля двухлитровый турбомотор. Его отдача – порядка 261 лошадиной силы при 400 Нм крутящего момента. Шасси здесь вполне современное, а привод – на выбор: либо передний, либо полный, всё зависит от конкретной комплектации.

По задумке производителя, эта модель – своего рода псевдоспортивный автомобиль. Причём ориентирован он на массового покупателя, а не на узкий круг ценителей.

