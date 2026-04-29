«Не бита, не крашена»: на выставке расскажут, как в 90-х торговались за «шестисотый» Мерседес

5 мая в Музее Транспорта Москвы на ВДНХ откроется экспозиция «Иномарка»

Экспозиция «Иномарка» расскажет о легендарных местах 1990-х, где покупали первый Mercedes-Benz 600-й серии, искали «не битую» Audi и торговались «у капота» за праворульную Honda.

Зона выставки «Не бита, не крашена». Архитектор — Алексей Снетков

Посетители увидят более 25 автомобилей из Европы, Азии и США – от BMW 7-й серии до Mitsubishi Pajero. Экспозиция проведет гостя по пути покупателя: от мечты об иномарке через риск перегонов и уместный торг до финальной сделки. Среди арт-объектов – инсталляция «Сектор-приз» современных художников.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Музей Транспорта Москвы продолжает реализацию масштабных проектов. Новая выставка в павильоне №26 на ВДНХ обратится к периоду 1990-х и на примере автомобилей того времени покажет, как менялось отношение к личному транспорту и складывались новые практики его приобретения.

Экспозиция представит более 25 знаковых автомобилей и включит 5 тематических зон, раскрывающих путь покупателя на автомобильном рынке той эпохи».

Honda City. Музей японских автомобилей «Buckets Empire»

Выставка напоминает нам о том, что авторынки 90-х стали не просто торговлей, а «культурным кодом». Именно тогда появились привычка проверять все самому, умение торговаться и фраза «не бита, не крашена», которая давно вышла за рамки автомобильных объявлений.

Дополнят атмосферу экспозиции звуки старого телевизора, магнитол тех лет и т. д. – голоса той эпохи.

Андрей Мирошников. Фото с иномаркой из личного архива.

