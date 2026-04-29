Требования к организации парковок для инвалидов хотят упростить

В Госдуме предложили упростить выделение парковочных мест для инвалидов во дворах

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить нормы об обязательном выделении мест для автомобилей инвалидов на парковках в границах придомовой территории без решения общего собрания собственников. Документ опубликован 28 апреля на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие проекта федерального закона обеспечит практическую реализацию права инвалидов на создание специальных парковочных мест вблизи их мест жительства, что позволит устранить существующие барьеры и гарантировать беспрепятственное пользование придомовой территорией», — говорится в пояснительной записке.

Как указали авторы законопроекта, в соответствии с жилищным и земельным законодательством собственники помещений в многоквартирном доме вправе принимать решение о создании парковочных мест для инвалидов на территории земельного участка, являющегося общим имуществом. Однако, отмечают депутаты, встречаются ситуации, когда собственники помещений не поддерживают организацию парковочных мест для транспортных средств инвалидов.

Сейчас, согласно Жилищному кодексу РФ, принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, отнесено к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решение по этому вопросу должно быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, напомнили парламентарии.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
Ушакова Ирина
Фото:Андрей Любимов/РБК/ТАСС
29.04.2026 
