#
>
У АВТОВАЗа появится несколько новых моделей
29 апреля
У АВТОВАЗа появится несколько новых моделей
АВТОВАЗ расширит модельный ряд Lada...
Коробка начала «пинаться» по весне: говорит ли это о серьезной поломке?

Рывки при переключении передач весной — не всегда признак поломки трансмиссии

Многие автомобилисты по весне замечают, что коробка передач начинает работать с рывками – это пугает, но не всегда означает серьёзную поломку. Всё дело в смене условий: после холодов меняется температура, дают о себе знать накопленные за зиму проблемы с жидкостями, уплотнениями и электроникой. Как объяснил представитель Tamashi Константин Ожогин, лёгкие подёргивания в этот период – довольно частое явление. Главное – понимать, где заканчивается норма и начинается реальная неисправность.

Плавность переключения в автоматах и роботах напрямую завязана на состоянии трансмиссионной жидкости. Зимой на неё ложится повышенная нагрузка, на морозе она густеет, а к весне может подрастерять свои свойства. Если масло не меняли давно или его уровень упал из-за износа уплотнений, коробка начинает работать жёстче: появляются толчки, задержки и странные переходы между передачами. Причём зачастую это происходит без какой-то критической поломки внутри агрегата.

Кстати, не каждый толчок – повод для паники. В первые минуты после ночной стоянки небольшая жёсткость переключений вполне допустима. Пока масло и сама коробка не прогрелись, работа может быть неидеальной. Если же через пару километров всё приходит в норму – это считается рабочей особенностью. А вот когда рывки остаются на прогретой машине, усиливаются в пробках или сопровождаются задержками – тут уже игнорировать нельзя.

Хотя источник проблемы может скрываться вовсе не в коробке. Сбои в работе двигателя нередко маскируются под «пинки» трансмиссии. Нестабильная подача топлива, загрязнённая дроссельная заслонка, пропуски зажигания – всё это влияет на момент переключения. Коробка получает неверные данные и начинает переключаться резче или с запаздыванием. Весной такие штуки вылезают особенно часто из-за влаги, перепадов температуры и общего усталости компонентов.

Отдельный разговор – вариаторы и роботы. У вариаторов рывки могут идти рука об руку с пробуксовкой и «провалами» при разгоне. У роботов – более ощутимые толчки из-за износа сцепления или особенностей работы актуаторов. В таких агрегатах даже мелкие отклонения становятся заметны быстрее, так что весной они требуют особого внимания.

Есть несколько признаков, с которыми диагностику откладывать нельзя. Рывки на прогретой машине, задержка включения передачи после перевода селектора, рост оборотов без ускорения, вибрации или посторонние звуки. Плюс ошибки на приборной панели. В таких случаях дело может быть в давлении масла, износе фрикционов или сбоях в гидроблоке – и дальнейшая езда только ускорит износ.

Оптимальная стратегия – без крайностей. Капитальный ремонт – это не единственный вариант, но и забивать на симптомы не стоит. Весной разумно провести базовую диагностику: проверить уровень и состояние масла, считать ошибки, убедиться, что двигатель и датчики работают корректно. Чаще всего это помогает найти причину на ранней стадии и избежать серьёзных трат.

«Рывки при переключении передач после зимы – это не приговор, а сигнал. Иногда – о естественных сезонных изменениях в работе автомобиля, а иногда – о начинающейся проблеме. И именно внимательное отношение к этим симптомам позволяет вовремя понять разницу между нормой и неисправностью», – подчеркнул эксперт.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
29.04.2026 
Фото:freepik / freepik
