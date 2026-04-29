#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Только не списывай точь-в-точь: Chery показала лифтбек с внешностью Audi A7
Кроссовер с тормозами «по проводам» скоро появится на дорогах России
Эпоха больших скидок заканчивается: цены на машины снова поползут вверх

Эксперт Франк: Цены на новые авто в России вырастут на 5-10% в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы автомобилям в России предрекают новый виток удорожания – по прогнозам, рост может составить до 10%.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк объяснила, что рынок постепенно выходит из состояния, когда продавцы были вынуждены демпинговать, чтобы освободить склады и вернуть оборотные средства. Сейчас баланс спроса и предложения стабилизируется, и стимул для глубоких скидок практически исчез.

Помимо стабилизации, на цены давят издержки, которые компании пока не успели полностью переложить на покупателей. С начала года выросли утильсбор и НДС – эти расходы, по словам эксперта, производители и импортеры ещё не заложили в конечную стоимость машин. Как только это произойдёт, цены начнут плавно расти.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Ожидаю, что в ближайшие месяцы цены перейдут от волатильности к плавному ползучему росту в районе 5-10% в зависимости от марки и модели», – подчеркнула Ирина Франк. Она рекомендует не откладывать покупку в расчёте на дальнейшее снижение: эпоха крупных скидок на российском авторынке, по её мнению, подходит к концу.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 2
29.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1