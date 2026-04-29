Эпоха больших скидок заканчивается: цены на машины снова поползут вверх

Эксперт Франк: Цены на новые авто в России вырастут на 5-10% в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы автомобилям в России предрекают новый виток удорожания – по прогнозам, рост может составить до 10%.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк объяснила, что рынок постепенно выходит из состояния, когда продавцы были вынуждены демпинговать, чтобы освободить склады и вернуть оборотные средства. Сейчас баланс спроса и предложения стабилизируется, и стимул для глубоких скидок практически исчез.

Помимо стабилизации, на цены давят издержки, которые компании пока не успели полностью переложить на покупателей. С начала года выросли утильсбор и НДС – эти расходы, по словам эксперта, производители и импортеры ещё не заложили в конечную стоимость машин. Как только это произойдёт, цены начнут плавно расти.

«Ожидаю, что в ближайшие месяцы цены перейдут от волатильности к плавному ползучему росту в районе 5-10% в зависимости от марки и модели», – подчеркнула Ирина Франк. Она рекомендует не откладывать покупку в расчёте на дальнейшее снижение: эпоха крупных скидок на российском авторынке, по её мнению, подходит к концу.