#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
29 апреля
29 апреля
В РФ изменились цены на популярный кроссовер с полным приводом
29 апреля
В РФ изменились цены на популярный кроссовер с полным приводом
Обновленный кроссовер Jaecoo J7 2026 года...

Назван будущий бестселлер марки Volga

Эксперт Ковалёв: Самой популярной Волгой станет кроссовер на базе Geely Monjaro

Автоэксперты и дилеры сошлись во мнении, что главной звездой новой линейки отечественного бренда Volga станет кроссовер K50. Речь идёт о модели, скопированной с успешного Geely Monjaro. Вторым по востребованности обещает быть K40 – по сути, перелицованный Geely Atlas. А вот седан C50, созданный на базе Geely Preface, рискует замыкать тройку продаж.

Рекомендуем
Прогнозом с аналитическим агентством « Автостат» поделился специалист Александр Ковалёв. Он уверен: успех K50 напрямую завязан на отличной репутации Geely Monjaro, которую тот заработал на российском рынке. Дизайн, силовая установка и оснащение у этого автомобиля, по словам эксперта, действительно удачные.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов придерживается схожей логики. Он подсчитал, что модель K50 способна «оттянуть» на себя до 45-50% всех продаж марки Volga. Доля K40, как полагает Блинов, будет колебаться в районе 30-35%, а на долю седана C50 останется скромная ниша в 15-20%.

Рекомендуем
«Здесь всё просто: российский рынок сегодня максимально SUV-центричен. Плюс именно Monjaro, на который ориентируется K50, был самым популярным Geely в России с долей свыше 35% в продажах бренда. Седаны же в России сейчас заметно уступают по спросу: лучшим иностранным седаном 2025 года стал Chery Arrizo 8. При этом у C50 есть шанс быть сильнее, чем у типичного седана в рознице, если модель сразу правильно зайдет в корпоративный канал, – там, где бензиновый седан всё ещё удобен и востребован. Но даже в этом случае драйвером бренда всё равно останется K50», – объяснил ситуацию Юрий Блинов.

Рекомендуем
Официальные цены и комплектации для «возрождённых» моделей пока держатся в секрете. Правда, ориентиры уже есть: на «оригинальный» Geely Preface (будущая Volga C50) просят минимум 3 329 990 рублей. Geely Atlas (прототип K40) стоит от 3 449 990 рублей. А вот прайс на Geely Monjaro (основа для K50) начинается с отметки 4 599 990 рублей.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 1
29.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0