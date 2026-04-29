В РФ изменились цены на популярный кроссовер с полным приводом

Обновленный кроссовер Jaecoo J7 2026 года получил новую версию с полным приводом

Бренд Jaecoo сделал неожиданный ход с ценами на обновленный кроссовер J7. В прайс-листах появилась ещё одна модификация – теперь с двигателем мощностью 150 лошадиных сил и системой полного привода. И что любопытно: при такой конфигурации машина стала ощутимо дешевле.

Минимальная цена на полноприводную версию рестайлинговой модели упала на 60 тысяч рублей. Если раньше за возможность ездить на всех четырех колесах нужно было выложить от 3 259 000 рублей (комплектация Комфорт 2025 года выпуска), то сейчас планка опустилась до 3 199 000 рублей. Правда, с одной оговоркой: силовой агрегат здесь другой – менее мощный, 150-сильный, объёмом 1,6 литра.

Ради справедливости стоит заметить: более старая версия оснащалась 186-сильным мотором. Но зато коробка передач не изменилась – всё так же 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным «мокрым» сцеплением.

Как выглядит нынешняя ценовая гамма J7 на российском рынке? Вариантов, по сути, стало больше. Список выглядит так: моноприводная версия Актив со 150-сильным движком образца 2026 года оценивается в 2 849 000 рублей, чуть более богатая Престиж в таком же исполнении – уже 3 049 000 рублей. Полноприводная новинка Комфорт (150 л.с., 2026 г.в.) стоит 3 199 000 рублей, а вот Престиж с прошлогодним двигателем на 186 сил обойдётся в 3 349 000 рублей.

Кстати, прошлогодние модификации тоже пока не исчезли. Версия Комфорт AWD 2025 года мощностью 186 лошадиных сил продаётся за 3 259 000 рублей, топовый Престиж AWD с тем же агрегатом – за 3 469 000 рублей.

Немного предыстории: цены на обновлённый J7 2026 года объявили буквально несколько дней назад. Сразу после этого модель обзавелась не только мощным 186-сильным полноприводным вариантом, но и более скромной 150-сильной переднеприводной версией. Теперь же, с выходом Комфорта, в линейку добавился ещё и полноприводный кроссовер с мотором попроще.

Продажи рестайлингового Jaecoo J7 на нашем рынке стартовали ещё 31 декабря прошлого года. Внешне новинку легко отличить от предшественницы: дизайн передка перекликается со спецверсией J7 Limited Edition – он выдержан в стиле Land Rover. Речь идёт о более узкой решётке радиатора, «пиксельной» оптике спереди и переработанных бамперах.