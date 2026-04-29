Москвичам назвали дату для смены зимних шин на летние

Метеоролог Позднякова: Переходить на летнюю резину в Москве можно 30 апреля

Хотя ночные заморозки полностью не исключены, существенных осадков в столице ждать уже не стоит. Такой прогноз дала главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Думаю, что 30 апреля водители уже могут сменить зимнюю резину. Несмотря на то что ночью 1 мая местами еще будет слабоотрицательная температура, существенных осадков уже не ожидается», – пояснила метеоролог.

По её словам, на основных магистралях гололедица маловероятна, поэтому условия для использования летних шин вполне подходящие. Скорее всего, к 1 мая большинство автомобилистов уже полностью перейдут на новый сезонный комплект. В целом, многие водители уже провели эту процедуру.

Напомним, что 27 апреля столицу неожиданно накрыло снегопадом. В Дептрансе тогда настоятельно рекомендовали тем, кто уже успел переобуться, по возможности отказаться от поездок. Кроме того, в городе временно заблокировали аренду самокатов и велосипедов, а движение осложняли поваленные деревья.