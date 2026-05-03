Как часто нужно мыть автомобиль

Эксперт Шапарин: Частая мойка авто жесткими мочалками может повредить кузов

Многие автовладельцы считают, что чем чаще моешь машину, тем лучше она выглядит. Но на деле чрезмерное усердие с агрессивной химией и жесткими инструментами способно серьезно испортить лакокрасочное покрытие. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, почему качество процедуры куда важнее ее частоты.

По мнению эксперта, оптимальный подход – это двухфазная мойка. Сначала с помощью щадящих средств снимается основной слой грязи, а уже потом в ход идут специальные шампуни, крупноячеистая губка и ведро с сепаратором. Именно такой алгоритм позволяет сохранить кузов в порядке, не нанося ему микротравм.

Что касается автоматических моек, здесь Шапарин советует быть осторожнее. В таких местах за состоянием щеток следят далеко не всегда идеально, они быстро изнашиваются и начинают оставлять на краске царапины. В общем-то, та же логика работает и с уборкой салона: выбор правильной химии имеет ключевое значение.

«Аналогичный принцип – с уборкой салона. Важно выбрать хорошую химию. Чтобы при регулярных чистках не потрескалась кожа, не потускнел пластик, не испортилась ткань обивки», – подчеркнул специалист.

Источник:  kp.ru
Ушакова Ирина
03.05.2026 
