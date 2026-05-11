Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Внимание, перегрев: эксперт назвал главные летние риски для авто

Алексей Ревин: летняя эксплуатация для мотора не менее опасна, чем в сильный мороз

Казалось бы, с приходом тепла проблемы двигателя остаются в прошлом.

Но эксперт предупреждает: жара для мотора – настоящее испытание. Главная проблема в это время – перегрев. Если система охлаждения не в порядке, антифриз утек, радиатор забит тополиным пухом или сломался вентилятор, двигатель быстро закипит.

Вторая беда – расход масла. Из-за высокой температуры масло становится жиже и быстрее угорает. Охлаждению масла способствует обдув поддона картера, эффективность которого зависит от уличной температуры. Летом при высоких скоростях (свыше 150 км/ч) расход масла резко растет, что может привести к падению давления и поломке двигателя. Не стоит полагаться на сигнал лампы давления масла — лучше регулярно проверять уровень щупом.

Осторожными стоит быть и владельцам прицепов: дачные стройматериалы или катер создают критическую нагрузку, на которую обычный легковой двигатель не рассчитан.

Еще одна ловушка – глубокие лужи. Попытка лихо проскочить тводно препятствие часто заканчивается гидроударом: жидкость попадает в цилиндры. Поршень по пути к верхней мертвой точке попытается сжать воду, а она, как известно, несжимаема. При этом произойдет поломка поршня или шатуна. А это капитальный ремонт или замена двигателя.

Даже воздух порой таит угрозу из-за пыли. Очищать от нее воздух, поступающий в двигатель, призван воздушный фильтр. В южных степях пыть его быстро забивает. Если он порвется или впускной тракт окажется негерметичным, абразивная грязь попадет внутрь мотора.

Специалист советует: следите за уровнем масла, проверяйте систему охлаждения и фильтры и не штурмуйте броды на скорости.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
11.05.2026 
