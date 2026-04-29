Исследование: в марте 2026 года россияне купили...
Атом
29 апреля
Оправданы ли риски покупки первого российского электромобиля за 3 млн рублей?
Эксперт Николаев: массовым продуктом Атом...
В России продают культовый Мустанг с минимальным пробегом

В Новосибирске на продажу выставили хорошо сохранившийся Ford Mustang 1972 года

Классический маслкар Ford Мustаng Mаch 1 1972 года выпуска появился в продаже в Новосибирске.

Рекомендуем
Неубиваемые агрегаты, рама и кузов — легенда за сущие копейки

Машина выпущена в 1972 году и с тех пор пробежала менее 21 тысячи км. В Россию желтый Мустанг попал в 2008 году, находился в частной коллекции и с 2009 года не эксплуатировался. В ПТС только один владелец, сейчас авто стоит на учете. Под капотом тут, как положено, бензиновый V8 объемом 5,8 л и мощностью 294 л.с., работающий в паре с АКП.

Судя по фото, машина действительно пребывает в очень неплохом состоянии. Продавец указывает, что по автомобилю «проделано много работ», а при необходимости берется организовать бюджетную доставку машины автовозом по России. Цена Мустанга – 4,15 млн рублей.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
29.04.2026 
