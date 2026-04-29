В России продают культовый Мустанг с минимальным пробегом

В Новосибирске на продажу выставили хорошо сохранившийся Ford Mustang 1972 года

Классический маслкар Ford Мustаng Mаch 1 1972 года выпуска появился в продаже в Новосибирске.

Машина выпущена в 1972 году и с тех пор пробежала менее 21 тысячи км. В Россию желтый Мустанг попал в 2008 году, находился в частной коллекции и с 2009 года не эксплуатировался. В ПТС только один владелец, сейчас авто стоит на учете. Под капотом тут, как положено, бензиновый V8 объемом 5,8 л и мощностью 294 л.с., работающий в паре с АКП.

Судя по фото, машина действительно пребывает в очень неплохом состоянии. Продавец указывает, что по автомобилю «проделано много работ», а при необходимости берется организовать бюджетную доставку машины автовозом по России. Цена Мустанга – 4,15 млн рублей.