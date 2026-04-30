Почему в ДТП чаще всего попадают на хорошо знакомых дорогах?

Дорожные камеры не только выявляют нарушения, но и служат сдерживающим фактором

Эксперты все чаще смотрят на дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации не как на инструмент наказания, а как на элемент навигации, который заранее подсказывает водителю безопасную манеру езды. Такой подход – основа современной организации движения, где решения опираются на статистику аварийности, интенсивность потока и инженерные расчеты.

Специалисты по безопасности отдельно указывают на эффект «привычного маршрута». Чем чаще человек ездит одной и той же дорогой, тем сильнее падает его концентрация. Поэтому серьезные ошибки нередко случаются не на незнакомых трассах, а рядом с домом – на обычном перекрестке или во дворе.

Главной причиной аварий по вине водителей остается превышение скорости. По данным Научного центра БДД МВД, около 20% всех ДТП (19 647 случаев) связаны именно с этим. В Московской области каждое третье происшествие тоже вызвано превышением.

«Комплексы фотовидеофиксации не только выявляют нарушения, но и служат сдерживающим фактором. Статистика подтверждает дисциплинирующий эффект – значительная часть водителей стала ездить более спокойно», – отметил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Важно понимать: установка камер четко регламентирована федеральным законом. Они привязаны к аварийным участкам, пешеходным переходам и сложным перекресткам. По сути, камера – сигнал водителю: «Здесь будьте особенно внимательны».

«Комплексы “Азимут”, установленные, в том числе, на дорогах Подмосковья, изначально проектировались с заделом на будущее. Сегодня они уже позволяют фиксировать широкий спектр нарушений, в том числе несоблюдение требований дорожных знаков. По итогам 2025 года было выявлено более 6,5 тыс. нарушений требований знаков, указывающих направления поворота налево, направо и разворота, – на 60% меньше, чем в 2024 году. При этом число выездов за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора выросло на 36% – с 90 тыс. до 123 тыс. случаев. Кроме того, с 2025 года мы начали администрировать движение такси по полосе для маршрутных ТС, и за год было выявлено свыше 24 тыс. таких нарушений. Практика показывает, что расширение системы контроля не только выявляет проблемные зоны, но и довольно быстро дает дисциплинирующий эффект», – рассказал Александр Домбровский, заместитель генерального директора ГК «Урбантех».

Знаки и камеры появляются именно там, где риск аварии заранее просчитан. Чем внимательнее водитель считывает эти «подсказки» на дороге, тем больше у него шансов доехать без происшествий.