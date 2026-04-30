Плавающий Lamborghini оказался дешевле 4 млн рублей: что это за зверь?

Катер Watersports Car в стиле Lamborghini Aventador SVJ продан за 3,7 млн рублей

В Майами нашли покупателя на необычное судно – катер Watersports Car, который внешне почти не отличить от Lamborghini Aventador SVJ. Правда, вместо фирменного V12 под задним «капотом» стоит скромный 1,8-литровый мотор от Yamaha.

Катер Watersports Car в стиле Lamborghini Aventador SVJ

Если присмотреться, искажённые пропорции всё же выдают лодку, но издалека иллюзия работает отлично. Яркая розово-бирюзовая расцветка делает эту штуку заметнее большинства обычных гидроциклов. От Aventador тут позаимствовали агрессивную переднюю часть, угловатую оптику и даже карбоновые колёса – правда, они не ездят, а скорее служат декором. Сзади установлены антикрыло, диффузор и фонари, копирующие настоящий суперкар.

Катер Watersports Car в стиле Lamborghini Aventador SVJ

Под палубой находится четырёхцилиндровый атмосферник Yamaha мощностью 250 л.с.

По словам продавца, текущий хозяин использовал мотор всего шесть часов – похоже, игрушка долго не задерживалась в одних руках.

В придачу к лодке идёт одноосный прицеп, так что доставлять её к воде можно без лишних хлопот.

Катер Watersports Car в стиле Lamborghini Aventador SVJ

Цена вопроса – 50,5 тыс. долларов, или около 3,7 млн рублей по текущему курсу. Это ощутимо меньше первоначальной стоимости в 84,7 тыс. долларов (примерно 6,3 млн рублей). Новый владелец может выходить на воду сам или попробовать сдавать катер в почасовую аренду, пока интерес к такому гибриду не сошёл на нет.