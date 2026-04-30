Мировые бренды идут на поклон к китайским автопроизводителям

«Разборка недели»: тенденцией автосалона в Пекине стало создание совместных моделей

Второго мая очередная « Разборка недели» будет размещена на всех видеоплощадках «За рулем». В этом выпуске Никита Гудков, заместитель главного редактора, расскажет о самых важных и интересных статьях майского номера журнала.

Мы сделаем увлекательный обзор, который состоит из апрельских тест-драйвов наших журналистов. Речь идет о новейших моделях Москвич М90, Evolute i-Space 4x4, Changan Uni-K, Jetour T-1, Haval Jolion. Все новинки апреля – в одном сюжете «Разборки недели».

Особое внимание в первой майской «Разборке» уделено Пекинскому автосалону, с которого только что вернулась дружная команда журналистов «За рулем». В этом году на поднебесной выставке развернулась нешуточная битва между традиционными мировыми и китайскими производителями. Зачастую отчаянная конкуренция приводит к тому, что компании из КНР и остального мира объединяются, создавая общие автопродукты.

В «Разборке неделе» от 2 мая есть еще один герой – новейший кроссовер Jaecoo J6, который помогает нашей ведущей Олесе Лаврентьевой и съемочной группе организовывать сложный процесс видеосъемок.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 10 секунд. Кроме того, надежный мотор позволяет уверенно поддерживать высокую крейсерскую скорость на трассе. Его крутящего момента в 210 Н·м достаточно для движения по бездорожью. Жизнь автомобиля вне трассы облегчает хорошая геометрическая проходимость: угол въезда — 20°, угол съезда — 30°. Jaecoo J6 готов к преодолению брода глубиной до 600 мм. Безопасному передвижению по пересеченной местности способствует функция «прозрачного шасси» для визуального контроля пространства под днищем. При этом независимая подвеска: спереди — типа МакФерсон, сзади — многорычажная — обеспечивает идеальный баланс между управляемостью на асфальте и комфортом на бездорожье.