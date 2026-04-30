Через приложение Т-Банка теперь можно записаться на ТО автомобиля в 12 городах России

«Автосервисы» теперь доступны не только в Москве, но и в крупнейших региональных центрах России.

Т-Банк расширил географию агрегатора «Автосервисы», запустив его сразу в 11 городах-миллионниках. Теперь подобрать станцию техобслуживания и записаться на ремонт через мобильное приложение компании могут не только клиенты, проживающие в Москве, но и жители Воронежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Красноярска, Новосибирска, Перми и Краснодара.

Сервис представляет собой встроенный в приложение Т-Банка агрегатор проверенных автосервисов, позволяющий быстро найти подходящее место для ремонта автомобиля. Пользователям доступны основные виды работ: ТО, слесарный, кузовный и стекольный ремонт, а также услуги шиномонтажа.

На сегодняшний день к «Автосервисам» подключено более 800 СТО. В числе партнеров — международная сеть автосервисов FIT SERVICE с более чем 330 точками в России и Казахстане. Отбор партнеров ведется по ряду критериев, включая высокое качество обслуживания клиентов.

«Автосервисы» был запущен в 2020 году, с тех пор число подключенных станций выросло в 8 раз. В компании отмечают, что в дальнейшем агрегатор продолжит свое масштабирование на другие города и к нему будет подключено еще около 5000 автосервисов.