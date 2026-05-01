Американцы назвали китайские пикапы непригодными для настоящей работы

Джим Фарли: китайские пикапы вроде BYD Shark непригодны для тяжелой буксировки

На днях глава Ford Джим Фарли вновь привлек внимание автолюбителей своим откровенным высказыванием. Топ-менеджер заявил, что китайские пикапы, по его мнению, совершенно не годятся для настоящей работы – в частности, для буксировки тяжелых грузов. Его слова мгновенно разлетелись по Сети, но ответ не заставил себя ждать.

Причем любопытно, что реплика прозвучала на фоне активного продвижения на рынке модели BYD Shark – гибридного пикапа, который как раз позиционируется как рабочая лошадка. Сам Фарли не стал вдаваться в технические подробности, но уверенно назвал такие автомобили «немощными», намекнув на их слабые тяговые характеристики.

Компания BYD, впрочем, публично спорить с боссом Ford не стала. Вместо этого китайцы поступили проще: устроили реальный тест, где Shark продемонстрировал способность буксировать прицеп с весом, заметно превышающим заявленные заводские характеристики. И этот результат, по сути, посрамил скептиков. Остается лишь наблюдать, не повлияет ли такая публичная критика на позиции Ford на ключевых рынках.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
01.05.2026 
