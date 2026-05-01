Китайцы придумали, куда сходить в туалет в пробке — очень спорное изобретение

Компания Seres запатентовала встроенный в автомобильное сиденье туалет

Необычную опцию для авто придумали инженеры Seres – туалет, встроенный прямо в сиденье. Патент на это изобретение (номер CN224104011U) подали 22 апреля 2025 года, а одобрили его 10 апреля 2026-го.

Разработка, если верить пояснительной записке, представляет собой целую конструкцию: сам корпус унитаза плюс специальный бокс, спрятанный под сиденьем. Туда же входит соединительный механизм, который и объединяет туалет с креслом. Кстати, когда нужда отпала, унитаз легко открепить и убрать – никаких торчащих деталей не останется.

В соцсетях, понятное дело, уже начали шутить на эту тему. Однако профильные эксперты, наоборот, идею хвалят – особенно за то, как грамотно задействуется место в салоне, которое обычно пропадает зря.

По сути, встроить унитаз так, чтобы пассажирам при этом было удобно – та ещё задачка для инженеров. Но решение Seres выгодно отличается как раз тем, что пространство под сиденьями не пропадает, а работает на эргономику. Ресурс утверждает, что раньше такой подход в автопроме никто не пробовал, так что это настоящий прорыв.

Раньше похожую задумку выкатывала Polestone – правда, у них всё сводилось к обычному стульчаку, который нужно хранить в бардачке, и одноразовым пакетам. На фоне такого туалета разработка Seres выглядит куда продуманнее: она и скрытая, и степень интеграции выше, и вообще – на данный момент считается самым практичным вариантом.

С другой стороны, чисто психологически к такой новинке привыкнуть непросто. Даже герметичные крышки и система фильтрации запахов не всех убедят – многие будут чувствовать барьер, просто находясь рядом с туалетом внутри машины. Плюс остаются вопросы по массовому выпуску таких деталей. Правда, говорят, что в итоге запатентованную конструкцию можно будет заказать как дополнение при покупке автомобиля.

Источник: Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
01.05.2026 
