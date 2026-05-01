Ford решил проблему распознавания голосовых команд в шумном салоне кабриолета

Ford патентует систему с ИИ и камерами для распознавания голоса по губам

Инженеры Ford нашли способ бороться с фоновым шумом, который мешает нормальной работе голосовых помощников в автомобилях. Особенно остро эта проблема стоит в машинах с открытым верхом или моделях вроде Ford Bronco, где съёмные двери существенно ухудшают качество распознавания команд медиацентром.

В основе разработки лежит облачная платформа, использующая искусственный интеллект, внутренние камеры и набор датчиков. Когда уровень шума в салоне достигает критической отметки, система перестаёт полагаться только на микрофон и начинает анализировать движения губ и мимику водителя или пассажира.

Из документов патента следует, что ИИ-модуль не включается сам по себе. Сначала датчики фиксируют превышение уровня шума, после чего на экране информационно-развлекательной системы появляется запрос на активацию так называемого расширенного режима. Пользователь может выбрать: запустить ли функцию чтения по губам или воспользоваться распознаванием жестов.

Как только шум стихает, а штатный микрофон снова начинает чётко улавливать голос, «режим чтения по губам» автоматически деактивируется, возвращая управление стандартному голосовому интерфейсу.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
01.05.2026 
