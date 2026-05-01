Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
800 километров без подзарядки: этот зверь навсегда изменит мир грузоперевозок

Илон Маск показал серийный Tesla Semi 2026 года изнутри и снаружи

Глава Tesla Илон Маск выложил в сеть снимки финальной версии грузовика Tesla Semi образца 2026 года – машина уже пошла в серию на новом заводе компании.

По сравнению с прототипом грузовик заметно доработали. Инженеры перекроили аэродинамику и оптимизировали батарею – в итоге версия Long Range способна проехать до 800 км на одной зарядке. При полной массе автопоезда в 37 тонн Semi разгоняется до сотни за 20 секунд.

Tesla Semi 2026
Серийная версия стала легче оригинального концепта на 450 кг. К тому же грузовик поддерживает сверхбыструю зарядку Megacharger мощностью 1,2 МВт: за полчаса, пока водитель отдыхает в обязательный перерыв, батарея восстанавливает 60% запаса хода.

Под кабиной – три электромотора суммарной мощностью около 800 кВт, то есть более 1000 лошадиных сил. Американский ценник стартует от 260 тысяч долларов.

К концу 2026 года Tesla обещает запустить 37 станций Megacharger, а к началу 2027-го – уже 66 заправок в 15 штатах. Причём строительство самой крупной в США сети для грузовиков стартует уже в первой половине этого года.

Интерьер Tesla Semi 2026
Салон Semi оборудован десятью камерами, в том числе одна следит за вниманием водителя. Конструкторы изменили боковые стёкла – теперь при необходимости шофёр может высунуть руку наружу. Эргономику тоже переработали: подстаканники подняли повыше для удобства, а рядом сделали вместительную нишу для мелочей.

Источник:  Илон Маск в X
Лежнин Роман
Фото:Tesla
01.05.2026 
Фото:Tesla
