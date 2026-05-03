Представлен интересный минивэн для путешествий и активного отдыха

Citroen и Decathlon представили в Пекине 2026 концепт-кар ELO для путешествий

На проходящем сегодня Пекинском автосалоне состоялась премьера необычного совместного проекта – французский автопроизводитель Citroen объединился с известным спортивным ритейлером Decathlon. Результатом их коллаборации стал концептуальный автомобиль ELO, который привлек внимание посетителей выставки.

Зачем вообще понадобилось такое партнерство? Идея, по всей видимости, заключалась в том, чтобы создать машину, максимально заточенную под активный образ жизни и дальние поездки на природу. Концепт получил соответствующее оснащение: в салоне предусмотрены специальные крепления для велосипедов, места для хранения спортивного инвентаря и даже раскладные элементы, превращающие авто в мобильное место для отдыха.

Правда, стоит отметить, что новинка пока существует исключительно в виде выставочного образца. Никаких заявлений о серийном производстве со стороны компаний не поступало. Впрочем, сам факт появления такого проекта говорит о растущем тренде: автопроизводители все чаще ищут нестандартные ходы, чтобы привлечь покупателей, для которых автомобиль – это не просто средство передвижения, а элемент хобби и путешествий.