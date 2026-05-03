Маршруты московского общественного транспорта изменились и стали удобнее

СУНТ внесла изменения в работу 46 наиболее востребованных маршрутов Москвы

Максим Ликсутов сообщил, что специалисты Службы управления наземным транспортом (СУНТ) внесли изменения в работу 46 наиболее востребованных маршрутов во всех округах столицы и некоторых районах Московской области.

Какие еще улучшения сделали специалисты СУНТ:

Увеличили выпуск автобусов на 22 популярных маршрутах. Они проходят у жилых комплексов, школ, больниц и поликлиник, а также вблизи особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря этому транспорт стал ходить чаще, а время ожидания транспорта снизилось.

Изменили интервалы движения транспорта в часы пик и после 19:00 и 21:00. Теперь время ожидания автобуса в загруженные часы сократилось в среднем на 3 мин., а в вечернее время — на 9 мин.

Улучшили интервалы движения на некоторых смежных маршрутах проекта «Москва – область».

По просьбам москвичей изменили режим работы:

На маршруте №925. Он проходит в муниципальном округе Щербинка. Теперь движение автобусов начинается на 15 мин. раньше.

На магистральном маршруте м3. Он пролегает через 10 районов города в ВАО, САО, СЗАО и ЦАО. Движение автобусов начинается на 5 мин. раньше, а заканчивается на 25 мин. Позже.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– С начала этого года изменили работу 46 маршрутов во всех округах столицы. Специалисты Службы управления наземным транспортом круглосуточно мониторят дорожно-транспортную ситуацию, анализируют обращения москвичей и вносят изменения. Благодаря этому сокращается время ожидания транспорта, время самой поездки, а также уменьшается загруженность транспорта в часы пик. Мы продолжим развивать транспортную систему столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Справочно:

При участии Службы управления наземным транспортом Организатора перевозок в прошлом году внесли свыше 400 изменений в работу остановок. Это на 41% больше, чем в 2024 году.