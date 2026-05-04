В России начали продавать надежный семейный минивэн из Японии дешевле «китайцев»

Новые Honda Stepwgn из Японии поставляются в Россию с ценами от 2,21 млн рублей

Семейные автомобили в России остаются востребованными, и рынок активно реагирует на этот запрос. Из Японии по альтернативным каналам начали поставлять недорогие семиместные минивэны Honda Stepwgn. Речь идёт как о базовой версии Air, так и о более насыщенной Spada.

Самое выгодное предложение сейчас обнаружилось во Владивостоке. Там за 2 210 000 рублей можно заказать новый Honda Stepwgn Air с тканевым салоном, обработанным грязеотталкивающей пропиткой. В оснащение входит камера заднего вида, запуск двигателя кнопкой, кожаный мультируль, адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, электропривод обеих боковых дверей, двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и электронный стояночный тормоз с AutoHold.

Honda Stepwgn Air

Версия Spada обойдётся примерно на 20 тысяч рублей дороже. Отличия – увеличенная решётка радиатора в тёмном хроме, динамические поворотники, 17-дюймовые литые диски (вместо 16-дюймовых), кожаный интерьер, раздельные кресла второго ряда с оттоманками и столиками, а также электропривод багажника с памятью высоты.

Всего в продаже во Владивостоке около десятка предложений на поставку таких машин под заказ. В других городах цены выше. Например, в Горно-Алтайске минивэн в максимальной комплектации Spada Premium Line с премиальной аудиосистемой и мультимедиа с Apple CarPlay оценили в 2 350 000 рублей.

Honda Stepwgn Spada

В Новосибирске такой автомобиль можно заказать минимум за 2 550 000 рублей. В Ростове-на-Дону – за 2 830 000, в Тюмени – за 2 890 000, в городе Александров Владимирской области – за 2 983 000, а в Обнинске – за 3 200 000 рублей.

Некоторые Honda Stepwgn Spada есть в наличии. В городе Сосновоборск Красноярского края продаётся сразу два экземпляра по 2 750 000 рублей каждый. В Берёзовке аналогичный минивэн стоит 2 950 000, в Краснодаре – 3 050 000, в Хабаровске – 3 320 000. В Омске и Томске цены достигают 3 420 000 и 3 450 000 рублей соответственно.

Интерьер Honda Stepwgn

Для сравнения: официально представленные на российском рынке китайские минивэны стоят заметно дороже. GAC M8 в прошлогодних комплектациях дилеры отдают минимум за 5 999 999 рублей. JAC RF8 2025 модельного года даже со скидкой в 100 тысяч рублей начинается от 4 775 000 рублей.

Технически все Honda Stepwgn оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил в паре с вариатором. Привод в основном передний, хотя встречаются и полноприводные версии.