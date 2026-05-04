Весной запотевают стекла в авто: об этой простой причине не знает 90% водителей

Эксперт Ожогин объяснил, почему весной стекла в авто запотевают чаще, чем зимой

Многие автовладельцы с приходом весны сталкиваются с неприятным сюрпризом: стекла в машине начинают потеть гораздо активнее, чем в морозы.

Обычно такое поведение автомобиля списывают на сырую погоду или несовершенство конструкции, но на самом деле корень зла почти всегда один – повышенная влажность в салоне. Как сообщил эксперт компании Tamashi Константин Ожогин, именно она превращает проблему в хроническую.

Разбираемся с точки зрения физики. Когда теплый и влажный воздух внутри авто встречается с холодной поверхностью стекла, водяной пар неизбежно превращается в капли конденсата. Весна – идеальная пора для такого эффекта. На улице высокая влажность, в салон постоянно заносится вода с обуви, намокают коврики, одежда и обивка сидений. При этом водители уже реже включают интенсивный обдув и часто пренебрегают кондиционером, считая его бесполезным в прохладную погоду. Итог закономерен: в машине накапливается влага, которая рано или поздно оседает на стеклах.

Главная ошибка, о которой большинство просто не задумывается, – игнорирование системы кондиционирования.

Кондиционер привыкли воспринимать только как спасителя от жары, забывая о его ключевой «скрытой» способности – осушать воздух. Когда A/C работает, он активно удаляет лишнюю влагу из салона, и стекла очищаются гораздо быстрее. Так что, даже если за окном прохладно, при запотевании лучше включать не просто печку, а в паре с кондиционером.

Еще один тонкий момент – режим рециркуляции. Если он активен, автомобиль гоняет по кругу один и тот же сырой воздух. В ситуации, когда в салоне уже влажно, это только ухудшает дело: уровень влажности растет, а стекла затягивает пеленой буквально на глазах. Особенно заметно, когда в машине едет несколько человек – каждый выдыхает влагу, и за пару минут внутри становится настоящий парник. В таком случае логичнее открыть приток свежего воздуха, а не замыкать систему на себя.

Но что делать, если стекла продолжают потеть даже при правильных настройках? Значит, проблема глубже.

Скорее всего, виноваты банальные вещи. Например, забитый салонный фильтр мешает нормальной циркуляции – вентиляция работает вполсилы. А усугубляют положение мокрые коврики, влага под напольным покрытием или скрытые источники воды: забитые дренажи или негерметичные уплотнители. Если это так, сырость в салоне становится постоянной, и стекла запотевают при любых обстоятельствах, независимо от погоды.

Кстати, решение на удивление простое. Как только появился конденсат, направить поток воздуха на стекла, включить кондиционер, выключить рециркуляцию и, если нужно, чуть приоткрыть окно. Но главное – ликвидировать саму причину сырости: просушить салон, поставить новый фильтр, проверить, нет ли воды под ковриками, и убедиться в исправности дренажной системы.

В конечном счете причина, о которой мало кто догадывается, оказывается банальной: дело не в капризах природы и не в браке автомобиля. Пока внутри скапливается лишняя влага, стекла будут потеть снова и снова, даже если печка работает вовсю.