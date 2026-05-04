Новинка АВТОВАЗа установила рекорд продаж по итогам апреля

АВТОВАЗ: продажи Lada в апреле 2026 года выросли на 12% к марту

АВТОВАЗ обнародовал свежие итоги: в апреле 2026 года компания реализовала 31 172 автомобиля. Это сразу на 12% больше, чем было в марте, и на 4% превышает показатель апреля прошлого года. Рост идёт даже несмотря на общую ситуацию на рынке. Также уточняется, что по данным регистраций ЭПТС доля АВТОВАЗа (Lada + XCITE) в апреле составила 26,5%.

Немного цифр по отдельным моделям. Самая громкая новость – Lada Iskra впервые перешагнула отметку в три тысячи проданных экземпляров за месяц. Апрель принёс 3 212 машин этой модели – прирост 24% по сравнению с мартом 2026-го.

Изначально модель строили на французской платформе CMF-B. После того как Renault покинула российский рынок, инженерам пришлось срочно перерабатывать конструкцию, делая её полностью независимой от поставок.

В итоге для модели создали больше тысячи новых деталей и ещё 400 модернизировали. Глубина локализации – свыше 90 процентов. Причём некоторые технические решения Искра попросту позаимствовала у старшей Lada Vesta, что заметно упростило производство.

Что касается выбора кузова – тут всё стандартно для модельного ряда. Iskra доступна в трёх исполнениях: классический седан, практичный универсал и приподнятый кросс-универсал. Двигатели без наддува, объёмом 1,6литра, знакомые по другим моделям – на 90 и 106 лошадиных сил, с моментами 143 и 148 Нм соответственно.