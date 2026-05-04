На УАЗе провели проверку качества производства

УАЗ прошел аудит контроля качества продукции на стадии ее производства

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) прошел аудит контроля качества продукции на стадии ее производства, сообщили в пресс-службе компании.

Инспекция проводилась с 27 по 30 апреля экспертами сертификационного агентства «САТР‑ФОНД» в соответствии с регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и оформленным одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Аудит охватил ключевые подразделения и производства.

«По итогам комиссии подтверждено, что продукция УАЗ соответствует одобренному в России типу конструкции и обязательным требованиям безопасности. Условия производства и система контроля позволяют обеспечивать стабильное качество и высокие эксплуатационные характеристики», – сообщили в компании.