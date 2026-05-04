Трехрядный бюджет: пять кроссоверов ценой до 3,1 млн рублей

Альтернатива минивэнам, которая не разорит – полный список доступных кроссоверов

Семиместные кроссоверы можно купить в России дешевле 3,1 млн рублей.

Цена «красивых» номеров — государство нашло решение

Эксперты выбрали пять моделей, которые заменят громоздкие минивэны без удара по кошельку.

Самый доступный вариант – VGV U70 Pro белорусской сборки за 2 399 900 рублей. Модель оснащена 143-сильным турбомотором, механикой, передним приводом, кондиционером и камерой заднего вида.

Немного дороже стоит SWM G05 Pro с калининградской пропиской: от 2,5 млн рублей. Под капотом у него 139 л.с. и роботизированная коробка.

Третью строчку занял XCite X-Cross 8 ценой 2 759 000 рублей после скидки. Автомобиль комплектуется 150-сильным двигателем, цифровой приборкой и подогревом сидений первых двух рядов.

Неожиданно в пятерку попал новичок – Changan CS75 Pro. Семиместную версию Комфорт предлагают за 2 955 000 рублей, а по предоплате – на 100 тысяч дешевле. Мотор мощностью 181 л.с. и роботизированная коробка передач входят в базу.

Замыкает список VGV U75 Plus по цене 3 049 900 рублей. Модель получила 199-сильный турбодвигатель, 8-ступенчатый автомат и щедрое оснащение: обогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Все представленные кроссоверы – переднеприводные.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
04.05.2026 
