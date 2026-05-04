В России семиместную Toyota предлагают дешевле, чем Ларгус

В РФ доступен для заказа минивэн Toyota Sienta по цене от 1,56 млн рублей

Цена на праворульную модель последнего поколения стартует от 1 560 000 рублей – это дешевле, чем просят за Lada Largus (от 1,587 млн) и тем более за бюджетные китайские аналоги, которые стоят от 2,4 млн рублей.

Компактвэн построен на одной платформе с Yaris. Главные его плюсы – продуманная эргономика и доступная цена. Задние сдвижные двери с высоким проемом и низким полом позволяют садиться в машину без наклона даже пожилым людям. Салон напоминает уютную гостиную, а дизайн сочетает круглые и квадратные формы.

Дешевле всего автомобиль предлагают во Владивостоке – 1 560 000 рублей за комплектацию Z с тканевым салоном, цифровой приборкой, камерой кругового обзора, медиасистемой на 10,5 дюйма и комплексом безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (автопарковка, адаптивный круиз-контроль и предотвращение столкновений).

Под капотом – надежный 1,5-литровый атмосферник на 120 л.с. Гибридная версия с расходом 3,5–4 литра на сотню обойдется уже в 2 750 000 рублей. Привод – передний, но в Японии встречаются и полноприводные варианты.