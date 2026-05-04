Сможет ли Lada Azimut обойти «китайцев» и изменить рынок кроссоверов?

Эксперт Удалов: Рыночные перспективы Lada Azimut будут зависеть от цены

Главный вопрос для новинки от АВТОВАЗа – её стоимость. Если цена на Lada Azimut окажется привлекательной, у завода есть все шансы закрепиться в самом популярном сегменте рынка. Такую точку зрения высказал Сергей Удалов, исполнительный директор агентства « Автостат», в эфире Радио РБК.

«АВТОВАЗу на этом рынке есть куда расти. И они могут получить свою долю с этим автомобилем Lada Azimut, если будет хорошая цена на эту машину по сравнению с китайскими конкурентами», – подчеркнул эксперт. По его словам, именно ценовое преимущество перед азиатскими соперниками может стать решающим фактором.

При этом, как пояснил Удалов, даже если модель станет доступным вариантом в своем классе, на общую картину стоимости автомобилей в стране она заметно не повлияет. Объясняется это просто: объёмы продаж новинки поначалу будут невелики относительно масштабов всего рынка, а средневзвешенная цена сильно зависит от структуры спроса – то есть от того, сколько и каких машин покупают в целом.

Контекст для успеха более чем подходящий. По данным «Автостата», сейчас на долю кроссоверов приходится около 75% всех продаж новых легковых машин. Такая структура спроса, по мнению Удалова, создаёт отличную почву для дебюта Lada Azimut – остаётся лишь предложить покупателям выгодное сочетание цены и характеристик.

Новинка станет первым в истории АВТОВАЗа кроссовером. В продажу модель должна поступить уже в четвёртом квартале 2026 года, а серийное производство планируется запустить на квартал раньше. Впервые широкой публике автомобиль показали на ПМЭФ-2025.