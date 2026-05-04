Сообщения о росте штрафов за нарушение ПДД с мая прокомментировали в ГАИ

Госавтоинспекция опровергла майское повышение штрафов за нарушения ПДД

В Сети и соцсетях начали распространяться слухи о том, что с мая этого года для водителей якобы ужесточили наказание за нарушения ПДД. В Госавтоинспекции эту информацию опровергли.

Некоторые СМИ сообщили, что с 1 мая в КоАП вступили поправки, которые заметно увеличили штрафы для водителей. Якобы выросли суммы за превышение скорости, неправильную парковку и езду без ОСАГО. Также появилась информация о штрафе за агрессивное вождение и о том, что камеры начали фиксировать новые виды нарушений.

В ГАИ отметили: административная ответственность в сфере безопасности дорожного движения регулируется федеральным законом. Любые изменения публикуют на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный документ размещают на официальном интернет-портале правовой информации.