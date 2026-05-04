Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Какая обувь опасна для езды на мотоцикле? Мнение эксперта

Эксперт Ладушкин рассказал, как выбрать правильную мотоциклетную обувь

Мотоботы, по словам эксперта Ладушкина, бывают самых разных видов. Встречаются как высокие кроссовые модели с обилием защиты и регулировок, так и более удобные туристические варианты для длительных поездок.

Главная задача специализированной обуви для байкеров – серьёзно снизить риск переломов голени, травм стопы и вывихов. Ведь во время даже несильного падения 200-килограммовый мотоцикл запросто может придавить ногу.

Эксперт раскрыл частую причину травм: защемление голени тяжёлым мотоциклом, который падает сверху. Подножка, выхлопная система или бензобак легко придавливают конечность, превращая обычное падение в серьёзную проблему. Зато в правильной экипировке байкер спокойно поднимется сам и освободит ногу без посторонней помощи.

Выбор «мотоботинок» напрямую зависит от стиля езды. Для кросса и эндуро нужна высокая защищённая обувь, а вот в дальней дороге на круизере высокие кроссовые «боты» будут крайне неудобны. Назначение мотоцикла диктует требования к экипировке.

Отдельно Ладушкин развеял популярный миф о берцах – якобы армейская обувь подходит для мотоцикла. На деле это совершенно не так, она не даёт должной защиты и может лишь навредить. А про кроссовки, калоши и шлёпанцы стоит забыть окончательно – подобная обувь не только бесполезна при аварии, но и сама способна спровоцировать падение, соскользнув с подножки.

Лежнин Роман
Фото:freepik / fxquadro
04.05.2026 
