Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Бестселлер Toyota получит новый мощный турбомотор

Toyota создаст самый мощный RAV4 за всю историю модели

Японский автогигант рассматривает возможность оснащения популярного кроссовера RAV4 новым силовым агрегатом. По информации издания Drive, главный инженер группы разработчиков Ёсинори Футонаганэ допустил появление под капотом модели 2,4-литрового турбомотора.

На данный момент самой мощной версией RAV4 считается подзаряжаемый гибрид. Его силовая установка включает атмосферный бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, выдающий 186 лошадиных сил, электромеханический вариатор и отдельный электромотор, отвечающий за привод задних колёс.

Суммарная отдача гибрида с полным приводом E-Four достигает 329 л.с. Батарея на 22,1 кВт⋅ч обеспечивает запас хода на электротяге от 145 до 151 км по циклу WLTC – неплохой показатель для такого класса.

Если верить заявлениям Футонаганэ, то бестселлер Toyota может позаимствовать двигатель у моделей Lexus. Речь идёт о 4-цилиндровом агрегате, который в самой производительной версии развивает 340 л.с. – это даже больше, чем у текущего топ-гибрида.

При этом прежде чем запускать создание мощной модификации, маркетологам бренда предстоит тщательно оценить рыночные перспективы. Спрос на такой автомобиль пока под вопросом, и окончательное решение будет зависеть от анализа аудитории.

Источник:  Drive
Ушакова Ирина
Количество просмотров 1175
04.05.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+75