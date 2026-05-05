#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

25-летняя иномарка за 200 тысяч — миф? Откуда берутся цены на старые авто

Эксперт Ладушкин: Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок

Многие российские водители уверены: подержанная иномарка с четвертьвековой историей должна стоить около 200 тысяч рублей. По крайней мере, именно такие цифры фигурируют в недавнем опросе портала «Дром», на который ссылалось РИА Новости. Но на деле всё куда сложнее – одинаковый возраст вовсе не делает автомобили равноценными.

Руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин объяснил, что цена складывается из куда большего числа факторов. В расчёт идёт не только марка, но и техническое состояние конкретного экземпляра, его ликвидность на вторичке, а также то, сколько денег потенциальный владелец вложит в ремонт. «25-летняя иномарка в хорошем состоянии за 200 тысяч рублей – это нереалистично», – заявил он.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Как быть, если инспектор намеренно «завалил» на экзамене по вождению?

По словам эксперта, при оценке смотрят на состояние кузова, подвески, мотора, коробки передач, салона и всех систем. Учитывают даже то, сколько автомобиль стоил новым. А ещё – насколько быстро его в принципе можно продать.

Нюансы ликвидности старых машин

Ладушкин подчеркнул: сравнивать авто только по году выпуска – некорректно. Рынок б/у очень ситуативен. К примеру, разбитая Daewoo Nexia 1999 года не может стоить столько же, сколько исправный Mercedes тех же лет. Впрочем, и слишком высокая цена – не панацея.

«Если выставить Mercedes за 800-900 тысяч рублей, многие покупатели его не рассмотрят. За эти деньги можно взять автомобиль моложе и ликвиднее, – пояснил он. – Поэтому старые люксовые модели часто превращаются в „якорь“: их трудно продать даже со скидкой. Причина – дорогие запчасти и узкий круг заинтересованных».

Рекомендуем
Выбираем надежный недорогой автомобиль: что берем смело? Как распознать хлам?

Что реально купить за 200 тысяч

Бюджет в районе 200 тысяч рублей, по мнению Ладушкина, – это зона риска. В неё попадают в основном аварийные или предаварийные машины. Имеет смысл брать такое авто, только если вы заранее готовы вложиться в ремонт в ближайшем будущем.

Исключение – продукция АВТОВАЗа, ГАЗа и УАЗа. По словам эксперта, их можно найти в рабочем состоянии, запчасти стоят копейки, а с ликвидностью проблем почти не возникает. Выбор таких машин на вторичке широкий, и ценник зачастую оправдан.

Источник:  Pravda.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 63
05.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0