Эксперт Ладушкин: Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок

Многие российские водители уверены: подержанная иномарка с четвертьвековой историей должна стоить около 200 тысяч рублей. По крайней мере, именно такие цифры фигурируют в недавнем опросе портала «Дром», на который ссылалось РИА Новости. Но на деле всё куда сложнее – одинаковый возраст вовсе не делает автомобили равноценными.

Руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин объяснил, что цена складывается из куда большего числа факторов. В расчёт идёт не только марка, но и техническое состояние конкретного экземпляра, его ликвидность на вторичке, а также то, сколько денег потенциальный владелец вложит в ремонт. «25-летняя иномарка в хорошем состоянии за 200 тысяч рублей – это нереалистично», – заявил он.

По словам эксперта, при оценке смотрят на состояние кузова, подвески, мотора, коробки передач, салона и всех систем. Учитывают даже то, сколько автомобиль стоил новым. А ещё – насколько быстро его в принципе можно продать.

Нюансы ликвидности старых машин

Ладушкин подчеркнул: сравнивать авто только по году выпуска – некорректно. Рынок б/у очень ситуативен. К примеру, разбитая Daewoo Nexia 1999 года не может стоить столько же, сколько исправный Mercedes тех же лет. Впрочем, и слишком высокая цена – не панацея.

«Если выставить Mercedes за 800-900 тысяч рублей, многие покупатели его не рассмотрят. За эти деньги можно взять автомобиль моложе и ликвиднее, – пояснил он. – Поэтому старые люксовые модели часто превращаются в „якорь“: их трудно продать даже со скидкой. Причина – дорогие запчасти и узкий круг заинтересованных».

Что реально купить за 200 тысяч

Бюджет в районе 200 тысяч рублей, по мнению Ладушкина, – это зона риска. В неё попадают в основном аварийные или предаварийные машины. Имеет смысл брать такое авто, только если вы заранее готовы вложиться в ремонт в ближайшем будущем.

Исключение – продукция АВТОВАЗа, ГАЗа и УАЗа. По словам эксперта, их можно найти в рабочем состоянии, запчасти стоят копейки, а с ликвидностью проблем почти не возникает. Выбор таких машин на вторичке широкий, и ценник зачастую оправдан.