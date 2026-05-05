Самые дешевые японские кроссоверы и внедорожники в России: называем цены

Топ-6 доступных японских кроссоверов и внедорожников в России

С началом 2026 года российские дилеры заметили неожиданный всплеск спроса на японские машины, ввозимые по параллельному импорту. Корреспондент Autonews.ru решил лично проинспектировать столичные автосалоны, чтобы понять: что реально можно купить из «японцев», уложившись в бюджет до 5 млн рублей.

Nissan Qashqai называют чуть ли не самым бюджетным вариантом среди новых SUV из Японии. Первые партии кроссоверов 2026 года уже добрались до Москвы. Правда, радоваться рано: выбор ограничен всего одной комплектацией Leading. Зато в ней есть и камера заднего вида, и панорамная крыша, и круиз-контроль, и система «старт-стоп». Техническая начинка: 2,0-литровый мотор на 140 л.с., вариатор и передний привод. Ценник стартует от 3 750 000 рублей.

Кстати, если вам нужен именно настоящий внедорожник, присмотритесь к Suzuki Jimny. Он официально признан самым доступным японским вездеходом на нашем рынке. Секрет в том, что маломощный двигатель (всего 102 л.с. при объеме 1,5 литра) позволяет модели попасть под льготный утилизационный сбор, что заметно сбивает конечную стоимость. Сейчас этот «японец» есть в наличии у многих крупных дилерских сетей – проблем с поиском быть не должно. Под капотом: 4-ступенчатый автомат и полный привод. Цена вопроса – от 3 950 000 рублей.

На десерт – еще один вариант для любителей полного привода. Речь о Mitsubishi ASX с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с., вариатором и, разумеется, 4WD. Он обойдется чуть дороже предыдущих: от 3 960 000 рублей. В общем-то, рынок параллельного импорта продолжает удивлять, предлагая свежие японские авто по вполне вменяемым деньгам.

Также среди вариантов Mazda CX-5 (2,0 литра (155 л. с.), 6-ступенчатый автомат, передний привод, цена от 4 400 000 руб.); Toyota RAV4 (2,0 литра (171 л. с.), вариатор, полный привод, цена от 4 730 000 руб.) и Honda CR-V (1,5 литра (193 л. с.), вариатор, полный привод, цена: от 4 850 000 руб.).