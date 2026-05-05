В России появилась возможность купить популярный недорогой кроссовер еще дешевле

В России предлагают Geely Ruilan из параллельного импорта за 1,3 млн рублей

Российские дилеры, работающие по схеме параллельного импорта, начали привозить компактный хэтчбек Geely Ruilan, известный в России под названием Livan X3 Pro. Длина машины – ровно 4 метра, а под капотом стоит 1,5-литровый двигатель мощностью 115 лошадиных сил.

Базовую версию с механикой можно купить за 1,3 миллиона рублей. В эту цену уже входят передние подушки безопасности, парктроники, кондиционер, 8-дюймовый сенсорный экран и отделка сидений искусственной кожей.

Livan X3 Pro
Если же доплатить до 1,5 миллиона, автомобиль получит вариатор, бесключевой доступ, датчик света, люк, встроенный видеорегистратор, шесть динамиков аудиосистемы и возможность переключать режимы движения.

По габаритам это типичный кросс-хетчбэк: 4005 мм в длину, 1760 мм в ширину, а колесная база составляет 2480 мм. Спереди – классические стойки McPherson, сзади – полузависимая балка. Дорожный просвет, кстати, заявлен на уровне 185 мм.

Интерьер Livan X3 Pro
Примечательно, что модель эту начали выпускать аж весной 2010 года, тогда она дебютировала в Китае под именем Shanghai Englon GC5. С тех пор машина неоднократно меняла названия, но её производство так и не свернули.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:Livan
Количество просмотров 5703
05.05.2026 
